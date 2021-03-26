НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Песни Pink Floyd зазвучат по-новому в Новосибирской филармонии

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © предоставлено Новосибирской филармонией

Хоровой ансамбль и солисты исполнят без музыкального сопровождения песни альбома «Темная сторона Луны» группы Pink Floyd в Новосибирской филармонии в пятницу.

Ансамбль «Маркелловы голоса» исполнит такие мировые хиты, как «Another Brick In The Wall» и «Wish You Were Here».

Зрители тоже смогут спеть композиции Pink Floyd на концерте. За час перед мероприятием у них будет возможность разучить песни под руководством художественного руководителя ансамбля Игоря Тюваева.

Pink Floyd — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединенными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.

На сегодняшний день ансамбль «Маркелловы голоса» — единственный коллектив в мире, который имеет право вживую исполнить обработку переложения альбома «Темная сторона Луны» для вокального ансамбля и битбокса.

Еще по теме
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Питерский художник написал на томском доме «Пошел по наклонной»
Анимационные премьеры фестиваля LIAF покажут в Новосибирске
Журналист написала книгу про ангарского маньяка Попкова
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Красноярска завела в однушке 120 кошек
Осужденных в Забайкалье засыпало горячим шлаком
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
101
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
69
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
29
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Sibnet.Ru