Песни Pink Floyd зазвучат по-новому в Новосибирской филармонии

Хоровой ансамбль и солисты исполнят без музыкального сопровождения песни альбома «Темная сторона Луны» группы Pink Floyd в Новосибирской филармонии в пятницу.

Ансамбль «Маркелловы голоса» исполнит такие мировые хиты, как «Another Brick In The Wall» и «Wish You Were Here».

Зрители тоже смогут спеть композиции Pink Floyd на концерте. За час перед мероприятием у них будет возможность разучить песни под руководством художественного руководителя ансамбля Игоря Тюваева.

Pink Floyd — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединенными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.

На сегодняшний день ансамбль «Маркелловы голоса» — единственный коллектив в мире, который имеет право вживую исполнить обработку переложения альбома «Темная сторона Луны» для вокального ансамбля и битбокса.