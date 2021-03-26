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Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне — пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — три раза в неделю, Москва — Берлин — Москва — пять раз в неделю и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва — три раза в неделю», — сказано в сообщении.

Принято решение о возобновлении авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо, один раз в неделю)

По информации оперативного штаба, количество регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится до семи в неделю. Также добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда.

Количество рейсов увеличится и из России в Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ, россияне смогут летать туда не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов.

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