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Байден захотел быть президентом до 86 лет

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Джо Байден решил бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году, об этом он заявил на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства. В 2024 году ему будет 82 года.

«Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю», — приводит ТАСС заявление Байдена. Позднее, отвечая на уточняющий вопрос, Байден добавил, что в принципе не любит загадывать на будущее, но в настоящий момент его ожидания именно таковы.

Байдена спросили, рассчитывает ли он, что на следующих выборах его противником снова будет Трамп. «Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия» — ответил глава государства.

Ранее бывший старший советник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Байден н высшем государственном посту создает для национальной безопасности страны.

«Наши соперники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — следят за США и за тем, кто представляет страну — за президентом, который не может дать безобидное интервью без шпаргалки и падает, поднимаясь по трапу: не один раз, не два, а трижды», — отметил Миллер.

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Топ комментариев

лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
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