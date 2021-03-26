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Вертолет Ка-32 МЧС разбился под Калининградом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kaluga.2012 / CC BY-SA 3.0

Вертолет Ка-32 МЧС России разбился в Калининградской области в ходе тренировочного полета. На борту находились три члена экипажа, двое из них спасены, один погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 километрах от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива, уточнили в МЧС.

Следствие рассматривает две основные версии падения вертолета. «Версия, которые рассматриваются — нарушение техники безопасности и, возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа корабля. На данный момент это две основные версии», — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

По данным СК, два члена экипажа на данный момент находятся в больнице, один погиб. Причина его смерти неизвестна, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.

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