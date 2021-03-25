«Годзилла против Конга»: возвращение гигантских монстров

«Годзилла против Конга», фантастический блокбастер от режиссера Адама Вингарда, стартовал в российском прокате. Лента впервые за 59 лет сводит вместе двух самых известных гигантов мирового кино — Конга и Годзиллу. Удалось ли создателям картины сделать эту встречу незабываемой для зрителей?

Сюжет: другой Конг

«Годзилла против Конга» — четвертый фильм франшизы, туда входят «Годзилла» (2014), «Конг Остров черепа» (2017), «Годзилла 2: Король монстров» (2019). Действие разворачивается сразу после событий «Годзиллы 2», через 47 лет после «Конга: Остров черепа».

Это первая встреча Конга и Годзиллы за 59 лет на большом экране. По сюжету организация «Монарх», наблюдающая за жизнью монстров на Земле, оправляется искать родину Конга и Годзиллы, скрытую прямо под толщей земли, сам проход туда расположен где-то в Антарктиде.

Фото: © кадр из фильма

Героям помогает маленькая девочка, умеющая общаться с огромной обезьяной на языке жестов. У героини фильма «Годзилла 2» Мэдисон Расселл (Милли Бобби Браун) своя сюжетная линия, она пытается докопаться до истины, проникая на секретный военный объект, на который по загадочной причине напал Годзилла.

Но все эти поиски меркнут на фоне загадок, которые таятся в недрах Земли. Выясняется, что в игру вступают некие другие организации, желающие господства на Земле. Драка гигантов неизбежна, но ее исход может повлиять на судьбу человечества.

«Наша лента скорее является продолжением «Годзиллы 2, лично мне хочется понять, как изменился Конг за прошедшие годы, люди стали больше вмешиваться в его жизнь. Зрителям будет интересно увидеть немного постаревшего и более сурового Конга», — отметил режиссер.

Премьера в России: 25 марта 2021 года

Страна: США, студия Legendary Pictures, Warner Bros

Жанр: приключения, боевик, фантастика

Режиссер: Адам Вингард

Актеры: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Кайл Чандлер

Продолжительность: 113 минут

Возраст: 12+

Съемки: родина гигантов

Съемки эпика стартовали в ноябре 2018 года, на создание франшизы авторов вдохновили сборы первого фильма серии — «Годзиллы» 2014 года. В центре сюжета нового фильма — таинственная экосистема монстров, родина Конга и Годзиллы, именно за нее идет борьба.

Фильм планировали к прокату в мае 2020 года, хотя конкуренция с «Форсажем 9» расставила все точки, и премьеру сдвинули на март 2020 года. Следующий сдвиг произошел на ноябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса. Финальная дата — март 2021 года.

Первый трейлер вышел 24 января 2021 года, представив Годзиллу и Конга во всей красе. Уже тогда стало ясно, что создатели фильма не поскупились и монстры вышли весьма убедительными, а сцены с ними — зрелищными.

Съемки проходили на Гавайях и в Австралии, бюджет составил 200 миллионов долларов, музыка картины напоминает саундтрек «Лиги справедливости Зака Снайдера», и неспроста — над ней работал Том Холкенборг, он же Junkie XL, большой фанат франшизы.

Отзывы: лучший фильм про монстров

Первые отзывы на фильм весьма благосклонные. Зрители и критики обрадовались возвращению легендарных монстров на большие экраны – шутка ли, увидеть Конга и Годзиллу в одном фильме многие могли только в старых фильмах.

Фото: © кадр из фильма

«Годзилла против Конга» — именно то, что хотели видеть поклонники франшизы. Отличные бои, хорошие спецэффекты, дорогая постановка. В итоге первые критики смело назвали фильм лучшим в линейке.

Агрегатор IMDb показывает очень высокий промежуточный рейтинг картины — 8.0 баллов. «Это весело, динамично, энергично, нам продавали экшн-зрелище, именно его мы получили», — пишет один из первых зрителей.

Стоит ли смотреть

«Годзилла против Конга» — фильм, не стесняющийся своей родословной, а сразу демонстрирующий товар лицом. Зрителя ждет зубодробительный масштабный экшен, приправленный бегающими на фоне этих очеловеченных исполинов людьми.

Из плюсов фильма — не стоит ждать от аттракциона про гигантских монстров серьезной драмы. Конг и Годзилла красиво навешают друг другу CGI-синяков, и успешно выдержат три раунда, в итоге все три битвы можно признать роскошными.

Фото: © кадр из фильма

Из минусов — если на секунду остановиться и начать анализировать происходящее, то можно затеряться в джунглях логики. К тому же персонажи-люди играют здесь вторичную роль, следить за ними не всегда интересно.

Вся суть монструозного эпика — Конг и Годзилла довольно серьезно очеловечены и сами решат проблемы между собой, не обращая внимания на суетящихся вокруг лилипутов. Бодрый монтаж весь фильм превалирует над раскрытием характеров.

Фото: © кадр из фильма

«Годзилла против Конга» — лучший аттракцион, который стоит посетить этой весной. Экшен берет лучшее из первого «Тихоокеанского рубежа», где титаны буквально нависали над зрителем. Такой фильм достоин просмотра в IMAX. Наша оценка — 8 из 10.