Навальный пожаловался на пытки бессонницей

Оппозиционер Алексей Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний и генеральному прокурору. Он требует прекратить пытки бессонницей и допустить к нему врача, документы опубликованы на сайте политика.

Так, в одном из заявлений он указывает, что он поставлен на учет как склонный к побегу, поэтому сотрудник колонии будит его каждый час — восемь раз за ночь. Навальный напоминает, что осужденным гарантирован «непрерывный восьмичасовой сон».

В документе он требует от администрации прекратить применение «незаконных пыточных мер» и признать незаконными действия сотрудников и администрации колонии.

Навальный также пишет, что ему систематически отказывают в оказании должной медицинской помощи, несмотря на классическую картину развития заболевания, связанного с защемлением нерва. Политик потребовал, чтобы его осмотрел в колонии приглашенный им специалист.

Ранее адвокаты Алексея Навального сообщили, что в колонии состояние здоровья политика резко ухудшилось — у него заболела спина и начала отниматься нога, в результате ему прописали две таблетки ибупрофена.