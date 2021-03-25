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Навальный пожаловался на пытки бессонницей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний и генеральному прокурору. Он требует прекратить пытки бессонницей и допустить к нему врача, документы опубликованы на сайте политика.

Так, в одном из заявлений он указывает, что он поставлен на учет как склонный к побегу, поэтому сотрудник колонии будит его каждый час — восемь раз за ночь. Навальный напоминает, что осужденным гарантирован «непрерывный восьмичасовой сон».

В документе он требует от администрации прекратить применение «незаконных пыточных мер» и признать незаконными действия сотрудников и администрации колонии.

Навальный также пишет, что ему систематически отказывают в оказании должной медицинской помощи, несмотря на классическую картину развития заболевания, связанного с защемлением нерва. Политик потребовал, чтобы его осмотрел в колонии приглашенный им специалист.

Ранее адвокаты Алексея Навального сообщили, что в колонии состояние здоровья политика резко ухудшилось — у него заболела спина и начала отниматься нога, в результате ему прописали две таблетки ибупрофена.

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