Тиктокеры в компании Гузеевой и Билана станут жюри нового шоу

Известные тиктокеры будут оценивать участников проекта «ТикТок Талант» вместе с Ларисой Гузеевой и Димой Биланом, сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

К членам жюри присоединились Даня Милохин, Валя Карнавал, Стас Круглицкий (Stasprostоklass), Юля Гаврилина, Аня Покров, Алла Краснова, Артур Бабич и Инна Судакова.

Кастинг в шоу «ТикТок Талант» был объявлен в декабре 2020 года. Принять в нем участие мог любой желающий с помощью приложения TikTok. Для этого нужно было снять видео с демонстрацией любого таланта, выложить его в TikTok.

Лучшие таланты страны, прошедшие отбор, покажут себя в эфире шоу. Но выбирать победителя будет не жюри, а зрители путем голосования. Победитель получит звание главного таланта страны и 1 миллион рублей. Проект выйдет на телеканале «Пятница!» 25 марта.