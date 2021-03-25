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Тиктокеры в компании Гузеевой и Билана станут жюри нового шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Пятница!»

Известные тиктокеры будут оценивать участников проекта «ТикТок Талант» вместе с Ларисой Гузеевой и Димой Биланом, сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

К членам жюри присоединились Даня Милохин, Валя Карнавал, Стас Круглицкий (Stasprostоklass), Юля Гаврилина, Аня Покров, Алла Краснова, Артур Бабич и Инна Судакова.

Кастинг в шоу «ТикТок Талант» был объявлен в декабре 2020 года. Принять в нем участие мог любой желающий с помощью приложения TikTok. Для этого нужно было снять видео с демонстрацией любого таланта, выложить его в TikTok.

Лучшие таланты страны, прошедшие отбор, покажут себя в эфире шоу. Но выбирать победителя будет не жюри, а зрители путем голосования. Победитель получит звание главного таланта страны и 1 миллион рублей. Проект выйдет на телеканале «Пятница!» 25 марта.

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