Флагманский пылесос «вооружили» лазером

Компания Dyson представила флагманский пылесос V15 Detect, главной особенностью которого стала система лазерной подсветки, позволяющая увидеть мельчайшие частицы пыли на полу и других поверхностях.

Функция призвана повысить качество уборки, пишет The Verge. Она позволяет пользователям увидеть мельчайшие частицы пыли и убраться более тщательно. Отмечается, что обычной подсветки для такой цели обычно недостаточно.

Новый пылесос также получил цветной LCD-дисплей, на котором отображается информация о режиме, уборки и уровне заряда батареи. Также на экране можно увидеть данные о количестве и размере попавших в пылесборник частиц.

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Пока неясно, будет ли новинка предлагаться на российском рынке. В США пылесос-флагман от известной британской компании уже доступен за 699 долларов.