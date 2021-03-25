Вышел первый постер фильма «Девятов» с Прилучным

Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева, главную роль в картине исполнит актер Павел Прилучный.

Действие фильма разворачивается летом 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом.

Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь. На аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту.

Фото: © предоставлено кинопрокатчиком

На первом кинотеатральном постере изображен Павел Прилучный в форме летчика. Кроме него в картине снялись Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков. «Девятаев» появится на экранах кинотеатров 29 апреля.