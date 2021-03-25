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Обнаженная женщина три недели гуляла в канализации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Erika Ozassa / Attribution License

Обнаженная американка заблудилась в ливневой канализации и провела там три недели, в итоге женщину из-под земли вызволили спасатели. Инцидент произошел в городе Делрей-Бич штата Флорида.

Прохожий услышал ее крики и вызвал сотрудников экстренных служб, которые обнаружили пострадавшую — она была без одежды и страдала от обезвоживания. Женщину экстренно доставили в больницу, передает телеканал ABC-7.

Полиция установила, что заявление о пропаже американки подали еще 20 дней назад — все это время она бродила в канализации. По ее словам, она пошла купаться, после чего увидела на отмели дверь в тоннель и зашла внутрь из любопытства.

Через некоторое время женщина поняла, что заблудилась. В конце концов она увидела свет и принялась кричать, пока ее не услышали. Сейчас жизни американки ничего не угрожает, в скором времени она должна вернуться домой.

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