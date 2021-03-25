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Критические уязвимости нашли в процессорах Intel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты по кибербезопасности из России обнаружили в процессорах Intel две критические уязвимости. Недокументированные возможности позволяют получить полный контроль над процессором и всей системой.

Под угрозой все устройства на базе семейства Intel Atom, пишут «Известия». Такие процессоры популярны в планшетах, ноутбуках, банковских терминалах, кассовых аппаратах. При этом в список уязвимых могут входить и другие процессоры этого производителя.

Найденные вредоносные инструкции позволяют обойти все существующие механизмы защиты архитектуры x86 в современных процессорах. При этом специалисты предполагают, что Intel могла умышленно создать эти уязвимости для скрытного доступа к системе в обход защиты.

Отмечается, что найденные уязвимости требуют высочайшей квалификации хакеров, поэтому в основном будут использовать только исследователи информационной безопасности в рамках экспериментов.

Однако представители Intel уже заявили, что серьезно относятся к исследованиям российских экспертов и внимательно изучают их заявления о присутствии в процессорах компании критических уязвимостей.

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