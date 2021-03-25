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США перешли на российскую нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Соединенные Штаты значительно увеличили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, следует из статистики торгов.

Так, в сутки Россия поставляла в США в среднем 538 тысяч баррелей нефтепродуктов. По итогам года поставки из Москвы составили 7% от общих закупок, пишет Bloomberg. При этом ранее этот показатель колебался на уровне 0,5%.

Причиной наращивания закупок стали американские санкции, введенные против Венесуэлы, и снижение объема поставок из стран ОПЕК после сокращения добычи картелем. При этом в основном США закупают у России мазут, а не сырую нефть.

Отмечается, что растущая зависимость Америки от российской нефти противоречит доктрине энергетической безопасности США, согласно которой страна не должна зависеть от «враждебных иностранных поставщиков».

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