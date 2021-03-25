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Курсанты из Африки прыгнули с парашютами в Сибири. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Курсанты из Африки и Ближнего Востока, обучающиеся на пятом курсе специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища, выполнили первые прыжки на российских парашютных системах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Курсанты отработали методику приземления, провели проверку купола парашюта и прошли нструктаж. Они выполнили прыжки с борта вертолета Ми-8АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров.

Прыжки с парашютом считаются одним из наиболее сложных элементов подготовки будущих разведчиков. На факультете обучается более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.



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