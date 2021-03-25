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Стартовало производство третьей российской вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобрнауки

Производство третьей российской вакцины «КовиВак» стартовало на площадке Центра имени Чумакова, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, в ближайшее время он появится в регионах. Предельная отпускная цена составляет 4330 рублей за десять ампул, отмечается в сообщении.

«КовиВак» — это первая российская цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Такой препарат содержит весь набор белков вирусной частицы, поэтому у человека возникает наиболее полный иммунный ответ. Разработчики вакцины хорошо оценивают уровень антител у добровольцев, уже привитых препаратом.

До конца 2021 года планируется произвести более 10 миллионов доз вакцины, как ожидается, осенью «КовиВак» может быть одобрен для широкомасштабного применения Всемирной организацией здравоохранения.

Тема: Коронакризис
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