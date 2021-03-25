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Тотальный диктант впервые пройдет на английском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тотальный диктант в этом году пройдет впервые не только на русском, но и на английском языке, проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России, в том числе на родине проекта в Новосибирске, сообщает пресс-служба НГТУ.

31 марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Новосибирские участники Тотального диктанта в этом году смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском.

Английский Тотальный диктант пройдет в 18 городах на более чем 50 площадках. В Новосибирске написать английский диктант можно будет в НГТУ и НГУ.

Тотальный диктант по английскому языку тоже написал Дмитрий Глуховский — автор русскоязычного диктанта. Английский Тотальный диктант в Новосибирске начнется сразу после русского — тоже 10 апреля, но в 16.30.

После проведения акции работы будут проверены, а результаты загружены в личные кабинеты участников. При проверке английских диктантов будут учитываться только орфографические ошибки.

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