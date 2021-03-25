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Windows 10 изменит дизайн «Проводника»

Источник:
WindowsLatest
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Фото: © Sibnet.ru

Внешний вид «Проводника» в операционной системе Windows 10 серьезно изменится, новая сборка «десятки» уже доступна участникам тестовой программы Microsoft Insider Preview.

Дизайн основан на стиле графического интерфейса Fluent Design, который планируется внедрить осенью 2021 года. В представленной пользователям сборке переработаны все иконки приложения файловой системы, включая пиктограммы «Корзины» и папок.

Сборка также получила другие изменения. Например, папка «Инструменты администрирования Windows» переименована в «Инструменты Windows», а кнопка «Получить справку» на сенсорной клавиатуре теперь называется «Узнать больше».

Официально новый интерфейс «десятки» будет представлен Microsoft широкой общественности во второй половине 2021 года, года выйдет большое обновление Windows 10 21H2 Sun Valley.

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