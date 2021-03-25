Силовики пришли с обысками в Министерство образования Бурятии

Силовики пришли в четверг с обысками в Министерство образования Бурятии и в комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Расследуется дело о хищении денежных средств в крупном размере, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.
Сотрудники следственной части СУ МВД по Бурятии расследуют уголовное дело в отношении руководителя одной из компаний, причастного к хищению в особо крупном размере. Эти деньги выделялись на развитие системы дошкольного образования.
Следователи МВД установили, что подозреваемые предоставили в Министерство образования документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.
Чтобы установить детали, сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в Министерстве образования и в профильном комитете администрации Улан-Удэ.
В отношении подозреваемого руководителя фирмы возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
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