Силовики пришли с обысками в Министерство образования Бурятии

Силовики пришли в четверг с обысками в Министерство образования Бурятии и в комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Расследуется дело о хищении денежных средств в крупном размере, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Сотрудники следственной части СУ МВД по Бурятии расследуют уголовное дело в отношении руководителя одной из компаний, причастного к хищению в особо крупном размере. Эти деньги выделялись на развитие системы дошкольного образования.

Следователи МВД установили, что подозреваемые предоставили в Министерство образования документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств.

Чтобы установить детали, сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в Министерстве образования и в профильном комитете администрации Улан-Удэ.

В отношении подозреваемого руководителя фирмы возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.