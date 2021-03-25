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Считающую себя кошкой девочку-маугли нашли в Подмосковье

Источник:
RT
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Фото: gemsling / Attribution License

Полицейские случайно нашли в подмосковном Талдоме девочку-маугли, она жила на даче с 65-летним мужчиной и 19 кошками. Правоохранители отправили истощенного ребенка в больницу, в отношении матери возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в Талдоме во время патрулирования заметили подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться и забежал в помещение. Там сотрудники полиции нашли шестилетнюю голую девочку, которая не умела говорить и отзывалась на «кис-кис».

В отношении матери возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также по статьям истязание и оставление в опасности, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Установлено, что женщина отдала ребенка знакомому мужчине в 2018 году и лишь изредка навещала девочку. На даче, где нашли ребенка, была антисанитария, отсутствовали детская одежда, игрушки, кровать, не было средств гигиены и продуктов. СМИ утверждают, что девочка в основном питалась кошачьим кормом и жила вместе с 19 кошками.

Мать ребенка родом из Молдавии, все это время она проживала в Москве со старшей 11-летней дочерью, которая не посещала школу. Обеих девочек изъяли, они находятся в больнице под наблюдением врачей до определения их дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства.

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