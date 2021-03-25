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Депутат и радиоведущая заключили интригующий спор на проигрыш Манижи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Депутат Госдумы Виталий Милонов поставил на проигрыш Манижи на Евровидении-2021, а радиоведущая Диана Кади — на победу. Ставками спора стали депутатская зарплата и работа в covid-центре.

Милонов поспорил с ведущей радио «Комсомольская правда» Дианой Кади. Он пообещал отдать около 400 тысяч рублей многодетной нуждающейся семье, если Манижа на Евровидении войдет в тройку победителей.

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«Поскольку Mанижа не умеет петь и делает это отвратительно, ужасно, то я оцениваю уже иные параметры у нее. Потому что как музыкант, как певица она никто», — цитирует депутата «Московский комсомолец».

Диана Кади напротив считает, что певица от России сможет добиться высоких результатов. Она поставила на победу Манижи. Если она займет на песенном конкурсе место ниже третьего, то радиоведущая отправиться работать волонтером в covid-центр.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме с песней «Russian Woman». Конкурс пройдет 18 и 22 мая.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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