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УАЗ показал необычную «буханку»-примерочную

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ опубликовал в социальных сетях фотографию фургона «Буханка», который стал примерочной на вещевой торговой точке.

«Признаться, нас тоже удивила эта фотография из заводского архива. При всей широте талантов «Буханки», мы все же не представляли ее в роли примерочной», — говорится в посте. Точная дата снимка не указывается.

УАЗ-452 выпускается с 1965 года. Модель получила множество модификаций — автоклуб, санитарный и инкассаторский автомобили, седельный тягач и передвижная киноустановка.

«Буханка» долгое время выпускается с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил. Цена на нее начинается с 699,3 тысячи рублей.

Фото: © УАЗ

Тема: Русские машины
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