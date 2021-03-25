Премьер Японии нашел способ договориться с Россий по Курилам

Япония намерена решить проблему Южных Курил посредством диалога с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

В сентябре 2020 года в телефонном разговоре с Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры. «Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы», — приводит РИА Новости заявление Суга.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Препятствие к этому — вопрос о принадлежности Южных Курил.

Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Но последующие переговоры так ни к чему и не привели.