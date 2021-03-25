Взорвавшийся пакет ранил жителя Кузбасса

Мужчина в Анжеро-Судженске пнул пакет, мешающий подъехать ему к гаражу, а тот взорвался, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Водитель на автомобиле подъехал к гаражу. Рядом с воротами лежал сверток, который мешал открытию створки. Мужчина решил отодвинуть его в сторону и оттолкнул ногой, сверток разорвало, в результате его травмировало осколками.

Потерпевшего госпитализировали, у него диагностированы осколочные раны головы, груди и других частей тела. Состояние потерпевшего оценивается врачами как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).Назначены взрыво-техническая экспертиза и экспертиза ДНК-анализа. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.