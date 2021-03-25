ФСИН рассказала о здоровье Навального

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила, что не получала жалоб по поводу здоровья Алексея Навального.

Состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, оценивается врачами как «стабильное, удовлетворительное», сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

Суд 2 февраля заменил Навальному условный на реальный срок лишения свободы из-за нарушений условий отбывания наказания. Он проведет в колонии немногим более 2,5 года.

Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков накануне заявил о «резком ухудшении» здоровья оппозиционера в колонии. По его словам, Навального начали мучать «боли в спине» и теперь он «не может на ногу наступать».

«В учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила РИА Новости, что не получала жалоб по поводу здоровья Навального.