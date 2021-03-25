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Фотограф снял Иркутск с высоты

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский фотограф Слава Степанов снял Иркутск с высоты птичьего полета. Фото он разместил на своей странице в Instagram.

«Иркутск с высоты — культурная столица Восточной Сибири», — написал фотограф.

Он объяснил подписчикам, что Иркутск входит в десятку крупнейших сибирских городов, занимая в шестую строчку списка. Город расположен в 66 километрах от Байкала и разделен на две Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из самого глубокого озера мира.

«Городская застройка составляет более трети территории Иркутска, десятая часть приходится на водные поверхности, а вся остальная площадь областного центра покрыта лесами, лугами и поймами», — отметил Степанов.

Фотограф снял с высоты Глазковский мост, Собор Богоявления Господня, Сквер имени Кирова, Спасскую церковь, церковь Успения Девы Марии, Нижнюю набережную, Московские триумфальные ворота, здание Иркутского драмтеатра, 130 квартал — восстановленную зону исторической застройки Иркутска…

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