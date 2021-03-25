Подросток на «шестерке» с мигалкой катал друзей по Красноярску. ВИДЕО

Инспекторы красноярского полка ДПС задержали школьника за рулем тонированной «шестерки» с мигалкой, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Экипаж ДПС заметил на улице Березина автомобиль ВАЗ, на крыше которого была мигалка. За рулем был 15-летний подросток, вместе с ним в салоне находились еще несколько сверстников. Машина была полностью затонирована, а полис ОСАГО отсутствовал.

За эти правонарушения инспекторы ДПС собрали четыре административных материала. Синяя «мигалка» была изъята, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Мама несовершеннолетнего нарушителя, сказала, что не знала о том, что ее сын управляет автомобилем.

Полицейские составили на маму протокол, который передан в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.