Черчесов заявил о шероховатостях в игре с Мальтой

Сборная России долго не играла вместе, поэтому в игре с Мальтой были шероховатости, прокомментировал матч главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации», — приводит слова Черчесова «Спорт Экспресс».

Ему больше понравился первый тайм, в котором футболисты были более организованными. «Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы», — отметил тренер.

По словам Черчесова, российские футболисты позволили вольности при развитии атак и этим «немного помогли сопернику».

Россия обыграла Мальту со счетом 3:1. Следующий матч квалификации сборная проведет против Словении 27 марта. Прямую путевку на чемпионат мира получит победитель группы H. Команда, занявшая второе место, получит шанс выйти в плей-офф, сыграв еще несколько матчей.