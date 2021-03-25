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Зак Снайдер составил топ фильмов, изменивших представление о кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Режиссер и сценарист Зак Снайдер составил список лучших фильмов и сериалов всех времен. В подборку вошли проекты, изменившие, по его мнению, представление о кинематографе.

Топ любимых фильмов Зак Снайдер составилв честь кураторства для стриминговой платформы HBO Max. Он выделил сразу четыре работы японского режиссера Акиры Куросава — в списке четыре его работы: «Расемон», «Трон в крови», «Телохранитель» и «Семь самураев».

Топ-10 любимых фильмов Снайдера выглядит так:

  1. «2001 год: Космическая одиссея»
  2. «Английский пациент»
  3. «Бандиты во времени»
  4. «Бегущий по лезвию»
  5. «Безумный Макс 2: Воин дороги»
  6. «Безумный Макс: Дорога ярости»
  7. «Более странно, чем в раю»
  8. «Вне закона»
  9. «Дюнкерк»
  10. «Игрок»

В числе лучших он также назвал свою режиссерскую версию «Лиги справедливости», которая вышла в Сети в марте этого года. Фильм занял в его рейтинге 13 место.

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