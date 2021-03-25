Зак Снайдер составил топ фильмов, изменивших представление о кино

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Режиссер и сценарист Зак Снайдер составил список лучших фильмов и сериалов всех времен. В подборку вошли проекты, изменившие, по его мнению, представление о кинематографе.
Топ любимых фильмов Зак Снайдер составилв честь кураторства для стриминговой платформы HBO Max. Он выделил сразу четыре работы японского режиссера Акиры Куросава — в списке четыре его работы: «Расемон», «Трон в крови», «Телохранитель» и «Семь самураев».
Топ-10 любимых фильмов Снайдера выглядит так:
- «2001 год: Космическая одиссея»
- «Английский пациент»
- «Бандиты во времени»
- «Бегущий по лезвию»
- «Безумный Макс 2: Воин дороги»
- «Безумный Макс: Дорога ярости»
- «Более странно, чем в раю»
- «Вне закона»
- «Дюнкерк»
- «Игрок»
В числе лучших он также назвал свою режиссерскую версию «Лиги справедливости», которая вышла в Сети в марте этого года. Фильм занял в его рейтинге 13 место.