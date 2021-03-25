Зак Снайдер составил топ фильмов, изменивших представление о кино

Режиссер и сценарист Зак Снайдер составил список лучших фильмов и сериалов всех времен. В подборку вошли проекты, изменившие, по его мнению, представление о кинематографе.

Топ любимых фильмов Зак Снайдер составилв честь кураторства для стриминговой платформы HBO Max. Он выделил сразу четыре работы японского режиссера Акиры Куросава — в списке четыре его работы: «Расемон», «Трон в крови», «Телохранитель» и «Семь самураев».

Топ-10 любимых фильмов Снайдера выглядит так:

«2001 год: Космическая одиссея» «Английский пациент» «Бандиты во времени» «Бегущий по лезвию» «Безумный Макс 2: Воин дороги» «Безумный Макс: Дорога ярости» «Более странно, чем в раю» «Вне закона» «Дюнкерк» «Игрок»

В числе лучших он также назвал свою режиссерскую версию «Лиги справедливости», которая вышла в Сети в марте этого года. Фильм занял в его рейтинге 13 место.