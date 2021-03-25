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Ветеринары в Чите взяли под опеку новорожденных тигрят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Ветеринары приняли роды у тигрицы, гастролирующей с цирком-шапито. Усатая артистка стала мамой двух малышей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Тигрица Хонда из цирка-шапито «Звездный», приехавшего в Читу в марте 2020 года, родила двоих котят. Животные родились 22 марта, их тут же осмотрел читинский ветеринар.

«Родились котята весом 1,4 и 1,2 килограмма — мальчик и девочка. Имена им еще не выбирали. Едят они каждые час 40 минут. В первые сутки 12 раз поели», — сказал артист цирка Дмитрий Ким.

Тигрица Хонда из цирка стала мамой в Чите
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Пока котята ничего не слышат и не видят, глаза у них откроются примерно через неделю. За новрожденными наблюдают читинские ветеринары, хотя и у артистов цирка есть большой опыт в уходе за тиграми. Супруга Кима — тоже ветврач, поэтому пока они справляются сами.

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