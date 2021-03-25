Бывший муж Гагариной впервые рассказал подробности разрыва с певицей

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, что разрыв с певицей стал для него сильным потрясением.

«Кризис эмоциональный, разумеется, был. Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением», — сказал Исхаков в интервью журналу Peopletalk.

Фотограф считает, что развод повлиял положительно на его творчество. У него появилось много времени на себя. А раньше он много работал с Полиной Гагариной, вкладывал силы в ее развитие.

Дмитрий Исхаков признался, что сохранить дружеские отношения с бывшей супругой им не удалось.

«Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери», — отметил он.

Полина Гагарина в свою очередь была менее откровенна в своих комментариях о разводе с Исхаковым. Она лишь опровергла слухи о конфликте с фотографом и дележе имущества. «Все мирно, спокойно», — говорила Гагарина.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Певица еще ни разу не показала своим поклонникам лицо девочки, хотя часто выкладывает фото и видео с ней. С Исхаковым Гагарина развелась в конце 2020 года.