МВД предложило более жесткое наказание за рецидив пьяного вождения

МВД России предложило наказывать водителей, которые повторно сели за руль нетрезвом виде, лишением свободы на три года или штрафом до 500 тысяч рублей.

Ведомство разработало законопроект, по которому статья 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополняется второй частью. Она закрепляет «повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», приводит РИА Новости позицию МВД.

Максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Лиц, совершивших такое преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Правонарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

В январе — сентябре 2020 года 10,2 тысячи аварий в России произошло из-за водителей, которые были за рулем в нетрезвом виде. В целом число ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 10%.