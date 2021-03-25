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Три города Сибири вошли в десятку по уровню зарплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иркутск, Новосибирск и Красноярск вошли в десятку городов России по уровню зарплат, сообщает служба исследований HeadHunter.

На первом и втором местах рейтинга – Москва и Санкт-Петербург. На пятом — Иркутск (48 тысячи рублей), на седьмом и восьмом месте — Красноярск (46,8 тысячи рублей) и Новосибирск (46,6 тысячи рублей).

Наибольший рост предлагаемых зарплат за «пандемийный» год показал Иркутск: среднее предложение в вакансиях в феврале 2021 года почти на 2 тысячи рублей превысило показатели прошлого года. Новосибирск, на их фоне вырос незначительно, всего на 326 рублей.

«Если смотреть, кому в Новосибирске предлагали высокие заплаты (от 80 тысяч рублей) в начале этого года, то чаще всего это специалисты из сфер продаж, информационных технологий, а также квалифицированные кадры из профсферы строительство. Если анализировать по отраслям, то больше всего вакансий с высокими зарплатами разместили IT-компании и строительный бизнес», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

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