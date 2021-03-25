Мужчина в Приангарье 17 лет скрывал убийство ребенка

Следователи в Иркутской области раскрыли убийство четырехлетней девочки. Подозреваемого в гибели ребенка нашли спустя 17 лет, сообщило региональное СУ СК России.

Областное Следственное управление возобновило производство по делу об убийстве, совершенном в 2004 году. Тогда в Слюдянском районе в лесу была убита четырехлетняя девочка. Спустя 17 лет сыщики установили и опросили ключевых свидетелей, после чего вышли след подозреваемого — 42-летнего жителя района.

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Мужчину задержали, он рассказал следователям, что 17 лет назад он со знакомыми пил спиртное в поселке Утулик.

Затем мужчина сел за руль и повез знакомых в район базы отдыха. На дороге они увидели девочку и водитель посадил ребенка в салон.

Затем вся компания отправилась в лес. Там друзья продолжили застолье. Пока остальные веселились, подозреваемый увел девочку в лес, убил ее, закопал тело и скрылся.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится в СИЗО. Дело передано в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.