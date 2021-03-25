КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Северная Корея в четверг осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японии, заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Северная Корея некоторое время назад провела запуск двух баллистических ракет. Мы подтвердили, что они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны нашей страны», — приводит ТАСС заявление премьера Японии.

По словам Суги, «ракетные пуски, осуществленные впервые за год, представляют собой угрозу для безопасность региона и Японии, а также нарушают резолюции Совбеза ООН».

Последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в марте прошлого года.