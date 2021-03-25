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Двигатель Daihatsu после ДТП под Новосибирском влетел в две машины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Автомобиль Daihatsu на встречной полосе столкнулся с Isuzu, двигатель машины влетел в два автомобиля, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В четверг в 7.10 на дороге Р-254 автомобиль Daihatsu, двигаясь со стороны дороги К17Р в сторону города Обь, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Isuzu.

После столкновения двигатель и коробка переключения передач автомобиля Daihatsu отлетели в автомобили Kia Rio и Ford Focus, которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП погиб пассажир Daihatsu, неустановленный мужчина, предположительный водитель автомобиля — женщина получила травмы различной степени тяжести.

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