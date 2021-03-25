«Годзилла против Конга» выходит в прокат

Новый фильм киновселенной монстров от Warner Bros. «Годзилла против Конга» выходит в широкий прокат в России. Западные киноманы сумели оценить картину днем ранее и уже составили мнение о ней.

По сюжету Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

Пользователи Сети уже поделились своим впечатлением от «Годзиллы против Конга». Зрители отметили визуальное зрелище, в котором представлены потрясающие сцены битв двух культовых титанов.

«Драки монстров крутые и красивые — масштабные бои, все хорошо продумано и супер грубо», — написал в Twitter редактор журнала Fandango Эрик Дэвис.

Из минусов фильма — сюжетные линии героев-людей. Зрители считают их поступки и истории не совсем проработанными, но при этом картинку спасает хорошая актерская игра.