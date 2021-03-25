Российская пара лидирует после короткой программы на ЧМ

Российские фигуристы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский лидируют после проката короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, еще две наши пары занимают третью и четвертую позицию.

Бойкова и Козловский справились со всеми элементами, включая параллельный тройной сальхов, и получили самые высокие четвертые уровни за непрыжковые. Общая сумма — 80,16 балла. Они более, чем на три балла опережают китайскую пару Вэньцзин Суй — Цун Хань (77,62).

Дебютанты турнира Анастасия Мишина — Александр Галлямов занимают третье место (75,79). Чемпионы России, призеры чемпионатов Европы и мира Евгения Тарасова — Владимир Морозов, не смогли откатать программу чисто: партнерша допустила ошибку на прыжке, они занимают четвертое место.

Фигуристы разыграют комплект наград 25 марта.