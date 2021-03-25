Нейросеть найдет человека по фото на сайте «Бессмертного полка»

Общественная организация «Бессмертный полк» создала поиск по фото на сайте с помощью нейросетей. Это позволит найти новые фотографии своих родственников.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди идут по улицам в колонне и несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Первая такая акция в нынешнем виде состоялась в 2012 году в Томске.

«Найти человека в нашей базе по фото можно двумя способами. Автоматически, при создании истории ветерана и записи о неизвестном солдате. После того, как фотография загружена в карточку, сервис автоматически проверит совпадение в архивах и общих фотографиях в других карточках. И если ваш солдат уже есть на сайте, сообщит вам об этом», — говорится в сообщении.

Также найти можно через функцию «Поиск по фото». После загрузки фото, если солдат будет идентифицирован системой на фотографиях, загруженных другими людьми — то система покажет результат.