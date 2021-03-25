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Финансисты предсказали скачок ставок по кредитам

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25%, причем следующее повышение состоится уже в апреле. В случае реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого низка, ставка может достичь 6%, приводит РИА Новости исследование НКР.

«Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года», — считают аналитики агентства.

При этом ставки по вкладам физических лиц банки будут повышать менее активно — в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.

По данным ЦБ, средняя стоимость кредитов на срок до одного года сейчас составляет 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.

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