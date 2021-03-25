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Цены вырастут с апреля в маршрутках Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на проезд в маршрутках Новосибирска с 1 апреля вырастут в среднем на 5 рублей, сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом.

С 1 апреля проезд на маршрутах № 15 «Цветной проезд – М. «Площадь Маркса» составит 60 рублей, № 35 «Цветной проезд – М. «Речной вокзал» составит 55 рублей. Стоимость проезда на маршруте № 1 «ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный» составит 40 рублей.

За поездку на маршруте № 5 «Центральный корпус – Чемской бор» надо будет заплатить 45 рублей. Проезд по маршруту № 6 «М. «Речной вокзал» – ул. Белоусова» составит 50 рублей, № 43 «Общественный торговый центр – ОРМЗ» составит 35 рублей.

С 5 апреля за поездку по маршрутам № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ» и № 86 «Общественный торговый центр - ул. Экваторная» надо будет заплатить 30 рублей. Перевозчики объясняют повышение цены ростом стоимости бензина и запчастей.

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