Госдума отказалась индексировать пенсии работающим пенсионерам

Госдума в среду отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенных на рассмотрение оппозиционными партиями.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.

По словам экс-главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.

Отклоненные Госдумой законопроекты внесли Член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников, парламентарии от ЛДПР и депутаты от «Справедливой России»

Правительство ни одну инициативу не поддержало, так как они потребуют дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР.