Центробанк начнет сбор монет у россиян

Банк России в следующем году через специальные приемники начнет сбор монет с низким уровнем их возврата из обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

Для начала будет запущен пилотный проект в одном из регионов. Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента, сообщили РИА Новости в ЦБ.

Чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. Это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота. Их и будут собирать. А монеты в рублях еще могут послужить, пояснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По данным Банка России, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.