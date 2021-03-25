Представлен смартфон Realme 8 Pro с мощной камерой

Компания Realme представила продвинутый смартфон Realme 8 Pro, оборудованный самой мощной на сегодня камерой со 108-Мп сенсором. Стоимость новинки на старте продаж — от 259 долларов.

Аппарат использует в качестве основного сенсора 108-Мп датчик Samsung HM2 последнего поколения с разрешением 12000x9000 пикселей. Это позволяет получать отличные изображения при ярком освещении.

В блоке камер также установлены 8-Мп сенсор, 2-Мп сенсор для макросъемки и 2-Мп датчик измерения глубины сцены. Также в камере используется технология встроенного зума, для чего в один снимок объединяется девять фото, снятых с разрешением 12 Мп.

Благодаря рекордному сенсору полученные с помощью Realme 8 Pro снимки имеют хорошо сбалансированную общую экспозицию с яркими цветами и резкими деталями, уверяют разработчики. Детали снимка остаются четкими даже после увеличения.

В качестве аппаратной начинки используется Snapdragon 720G, на «борту» также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Смартфон управляется операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.