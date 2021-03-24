Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось

Здоровье оппозиционера Алексея Навального сильно ухудшилось самочувствие в колонии во Владимирской области, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«У Навального ухудшилось здоровье. С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», — цитирует защитника «Интерфакс». Кобзев уточнил, что в качестве медицинской помощи политику дали обезболивающее.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по «делу Ив Роше» на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

Позднее стало известно, что Навального доставили из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания.