Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 4

Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark 4, который также получит продвинутую версию, презентация прошла на официальном сайте компании.

Смартфоны получили дисплей E4 AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400x1080 пикселей. Экран поддерживает HDR 10+, а частота обновления достигает 144 Гц. Производитель подчеркивает, что это обеспечивает небывалую плавность изображения.

Базовая версия Black Shark 4 несет на борту процессор Snapdragon 870, тогда как модель Black Shark 4 Pro использует более мощный чип Snapdragon 888. На «борту» также адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, в наличии контроллер NFC.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея, а боковой части корпуса предусмотрены дополнительные игровые кнопки управления. Смартфон управляется Android 11 с надстройкой JoyUI 12.5.

Во фронтальной части установлена 20-Мп камера. Тыльная камера имеет три датчика — основной блок с 48-Мп сенсором, 8-Мп модуль с широкоугольной оптикой и 5-Мп датчик. Black Shark 4 Pro получил более продвинутый датчик с 64-Мп сенсором.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Младшая модификация Black Shark 4 в 380 долларов, тогда как Black Shark 4 Pro будет стоить 810 долларов.