НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Налоговый вычет распространили на занятия спортом

Источник:
Sibnet.ru
135 2
Фото: © пресс-служба Госдумы

Госдума в третьем чтении приняла закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за траты на физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно закону, гражданам будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих, детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Вычет может быть предоставлен в пределах 120 тысяч рублей в год с учетом других социальных налоговых вычетов.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт президент России Владимир Путин поручил летом 2018 года. Перечень конкретных физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет, правительству еще предстоит определить.

Еще по теме
Выигравший сотни миллионов рублей в лотерею россиянин «исчез»
Новосибирцы предложили смешные варианты дизайна купюр
Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевых купюрах
Центробанк изменит дизайн банкнот
смотреть все
Экономика #Деньги
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
Зеленский случайно сам себя «уволил»
Старшеклассникам прочитают курс семьеведения
Водителям не хватает фонарей на дорогах с ямами
Подробности
•
Объявлена гаражная амнистия: пять лет на оформление
•
Считать и мечтать: как накопить при маленькой зарплате
•
Путин и вездеход. ФОТО
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
Как это работает
•
Сезон настал: как предсказать снежную лавину
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы предложили смешные варианты дизайна купюр
Сибирь 24.03.2021 17:38
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Сибирь 24.03.2021 16:30
Фура опрокинулась и перекрыла Чуйский тракт на Алтае
Сибирь 24.03.2021 16:17
Глава Алтая вручил биатлонисту Иродову квартиру
Сибирь 24.03.2021 16:04
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4936
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4692
Фильм «Никто»: американский боевик с русской душой
3221
Американцы извинились перед Россией за Байдена
3209
Обсуждение (2)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...

se 34

Я бы хотел помочь кончать таких людей
Sibnet.Ru