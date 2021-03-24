Налоговый вычет распространили на занятия спортом

Госдума в третьем чтении приняла закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за траты на физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно закону, гражданам будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих, детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Вычет может быть предоставлен в пределах 120 тысяч рублей в год с учетом других социальных налоговых вычетов.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

Проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт президент России Владимир Путин поручил летом 2018 года. Перечень конкретных физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет, правительству еще предстоит определить.