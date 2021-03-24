Кипр откроет границы для российских туристов

Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, сообщает Министерство туризма. Въезжающим на остров туристам из России больше не придется соблюдать двухнедельный карантин.

Теперь достаточно не позднее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест и повторить процедуру по прибытии на остров. Кроме того, за сутки до отъезда надо зарегистрироваться на Cyprus Flight Pass и получить электронный пропуск.

Пока улететь на остров можно исключительно из Москвы, есть четыре рейса в неделю авиакомпании «Аэрофлот» и один — «Победы». Ожидается, что после смягчения мер их должно стать больше.

Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. В частности, сейчас для россиян открыты Турция, Швейцария, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Индия, Греция, Куба, Сейшелы и Мальдивы.