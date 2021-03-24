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Госдума «обнулила» президентские сроки Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволяет действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Поправка в законодательство предусматривает, что данное ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции.

Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. При этом глава государства пока не объявлял о своих планах баллотироваться на очередной срок.

Закон также вводит новые требования к президенту — возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом.

«Обнулить» президентские сроки для Путина в марте прошлого года предложила депутат Валентина Терешкова. Парламентарии поддержали это предложение, посчитав его «гарантией устойчивости страны».

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