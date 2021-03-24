Старшеклассникам прочитают курс семьеведения

Курс семьеведения включили в российские учебники по обществознанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания»,— цитирует Кравцова сайт Госдумы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что обучение семейным ценностям в ближайшем будущем войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий. По ее словам, это необходимо для реализации поправок в Конституцию.

Участвовавший в разработке предмета Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни», написанные священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» группы авторов из Пензы.

В частности, в первом учебнике старшеклассникам предлагалось изучить такие темы, как «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».