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Старшеклассникам прочитают курс семьеведения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс семьеведения включили в российские учебники по обществознанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания»,— цитирует Кравцова сайт Госдумы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что обучение семейным ценностям в ближайшем будущем войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий. По ее словам, это необходимо для реализации поправок в Конституцию.

Участвовавший в разработке предмета Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни», написанные священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» группы авторов из Пензы.

В частности, в первом учебнике старшеклассникам предлагалось изучить такие темы, как «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...
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