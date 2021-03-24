Премьеру «Черной вдовы» перенесли на два месяца

Руководство американской киностудии Disney приняло решение о переносе релиза кинокомикса Marvel «Черная вдова» на два месяца.

Новой датой выхода фильма названо 9 июля этого года, EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник. Ранее планировалось выпустить «Черную вдову» 7 мая.

По сюжету фильма Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.

Черная вдова» выйдет сразу в кинотеатрах и на платформе Disney+.Чтобы посмотреть фильм на стриминговом сервисе, нужно будет дополнительно заплатить 30 долларов.