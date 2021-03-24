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Премьеру «Черной вдовы» перенесли на два месяца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черная вдова»

Руководство американской киностудии Disney приняло решение о переносе релиза кинокомикса Marvel «Черная вдова» на два месяца.

Новой датой выхода фильма названо 9 июля этого года, EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник. Ранее планировалось выпустить «Черную вдову» 7 мая.

По сюжету фильма Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.

Черная вдова» выйдет сразу в кинотеатрах и на платформе Disney+.Чтобы посмотреть фильм на стриминговом сервисе, нужно будет дополнительно заплатить 30 долларов.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...
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