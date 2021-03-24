Выигравший сотни миллионов рублей в лотерею россиянин «исчез»

Выигравший в лотерею 335 миллионов рублей житель Твери до сих пор не вышел на связь с организаторами, сообщает пресс-служба «Столото».

«Прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении Почты России в Твери, на улице Фрунзе, дом 20», — отмечается в сообщении.

Участники лотерей вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней после публикации результатов соответствующего тиража. При предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение трех лет.

По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет, победитель уже не сможет получить свои деньги, даже если найдет и предоставит счастливый билет.

Выигрыш в 335 миллионов рублей стал рекордным для Тверской области в современной истории проведения лотерей. Также он вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года.