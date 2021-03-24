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Выигравший сотни миллионов рублей в лотерею россиянин «исчез»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Выигравший в лотерею 335 миллионов рублей житель Твери до сих пор не вышел на связь с организаторами, сообщает пресс-служба «Столото».

«Прошло три месяца, однако мультимиллионер до сих пор не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении Почты России в Твери, на улице Фрунзе, дом 20», — отмечается в сообщении.

Участники лотерей вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней после публикации результатов соответствующего тиража. При предоставлении дополнительных документов получить выигрыш можно еще в течение трех лет.

По истечении трех лет все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет, победитель уже не сможет получить свои деньги, даже если найдет и предоставит счастливый билет.

Выигрыш в 335 миллионов рублей стал рекордным для Тверской области в современной истории проведения лотерей. Также он вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года.

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WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

Удавиков

Да какой там раскол, как пендосы скажут так страны нато и будут действовать.

itStorm

Короче очередная вода и чушь, растут они только по одной причине - недра принадлежат, ворам захватившим...
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